Квалификация. Ничья при полном преимуществе хозяев. Эквадор – Парагвай 0:0. Обзор матча

74% владения и 14 ударов не конвертировались в преимущество на табло для фаворита встречи. "Гуарани" сделали всего 186 передач и трижды пробили по воротам соперника. Кипер Роберто Фернандес спас гостей в четырех эпизодах и помог заработать коллективу 1 балл.

Эквадор занимает 5 место (12 очков). 16 октября "триколор" отправляется в Уругвай. "Красно-белые" расположились на 8-й позиции (10 баллов). Через несколько дней команду ожидает домашний поединок с Венесуэлой.

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Кито. Estadio Rodrigo Paz Delgado

Эквадор – Парагвай 0:0