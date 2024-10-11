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Перу - Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Ставим будильник на 4:30

Перу - Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

12 октября состоится заключительный матч 9-го тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026 между сборными Перу и Уругвая.

Старт - в 04:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Квалификация на Чемпионат мира-2026. 9-й тур
Перу. "Национальный"
Перу - Уругвай
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Перу - Уругвай
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