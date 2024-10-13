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За два месяца до объявления места проведения Чемпионата Мира. Активисты требуют проверить Саудовскую Аравию

Чемпионат мира FIFA

Связано это с нарушениями прав человека

За два месяца до объявления места проведения Чемпионата Мира. Активисты требуют проверить Саудовскую Аравию

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Новина українською

За два месяца до объявления страны, принимающей Чемпионат Мира 2034, активисты требуют проверить Саудовскую Аравию. В данный момент только эта страна подала заявку на проведение турнира.

Саудовской Аравии придётся привлекать рабочих-мигрантов для строительства стадионов и инфраструктуры, необходимой для турнира. Эти проекты вызвали обеспокоенность из-за условий труда, в которых могут находиться трудящиеся-мигранты.

Группа экспертов по правовым вопросам и правам человека вместе с саудовскими активистами, живущими за пределами страны, призвала ФИФА потребовать периодических проверок и включить пункт о расторжении контракта на проведение чемпионата мира по футболу в случае нарушений прав человека, - пишет источник.

В мае ФИФА получила предложение от экспертов по правам человека создать независимый механизм надзора в Саудовской Аравии.

Mediotiempo пишет, что исследователь организации по правам человека, задокументировал "серьезные трудовые нарушения" против рабочих-мигрантов в королевстве, которые составляют около 40% от общей численности населения, около 13 миллионов человек.

Британский юрист Родни Диксон, по словам источника, подчеркнул важность независимого надзора , отметив, что "нет оправдания" отказу от введения этих мер в Саудовской Аравии . Кроме того, он предположил, что, если в декабре потребуется скорректировать контракты, включив в них дополнительные гарантии, это должна сделать ФИФА.

11 декабря ФИФА объявит хозяев Чемпионата Мира 2034 года.

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Источник:
Mediotiempo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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