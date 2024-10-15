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Бразилия - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Всем, кто любит ночной футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
16 октября состоится матч 10-го тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026 между сборными Бразилии и Перу.
Старт поединка в 03:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
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Квалификация на Чемпионат мира-2026. 10-й тур
Бразилиа. "Estadio Nacional Mane Garrincha"
Бразилия - Перу
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляция матча Бразилия - ПеруСмотреть трансляцию
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