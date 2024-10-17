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Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
Без колебаний
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси намерен сыграть на чемпионате мира-2026 в Северной Америке.
"Я знаю, что люди любят меня и поют моё имя каждый раз, когда я ношу эту футболку. Я рассматриваю это как благословение. Как я уже давал понять, я сыграю на следующем чемпионате мира. Это будет мой последний мундиаль. Я обязательно там выступлю", - приводит слова Месси derbyderbyderby.it.
В последнем матче за "альбиселесте" против национальной команды Боливии (6:0) Месси оформил хет-трик и два ассиста.
Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира.
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