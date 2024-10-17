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Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA

Без колебаний

Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси намерен сыграть на чемпионате мира-2026 в Северной Америке.

"Я знаю, что люди любят меня и поют моё имя каждый раз, когда я ношу эту футболку. Я рассматриваю это как благословение. Как я уже давал понять, я сыграю на следующем чемпионате мира. Это будет мой последний мундиаль. Я обязательно там выступлю", - приводит слова Месси derbyderbyderby.it.

В последнем матче за "альбиселесте" против национальной команды Боливии (6:0) Месси оформил хет-трик и два ассиста.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира.

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Лионель Месси Аргентина Чемпионат мира 2026
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Источник:
derbyderbyderby.it
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
17.10.2024 в 10:50
обосрётся
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
17.10.2024 в 10:50
обосрётся
Ответить
0
0

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