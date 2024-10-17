Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси намерен сыграть на чемпионате мира-2026 в Северной Америке.

"Я знаю, что люди любят меня и поют моё имя каждый раз, когда я ношу эту футболку. Я рассматриваю это как благословение. Как я уже давал понять, я сыграю на следующем чемпионате мира. Это будет мой последний мундиаль. Я обязательно там выступлю", - приводит слова Месси derbyderbyderby.it.