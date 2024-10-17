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Варан: Я не должен был играть против Украины. В тот день я рисковал своей карьерой

Чемпионат мира FIFA

Был существенный риск

Варан: Я не должен был играть против Украины. В тот день я рисковал своей карьерой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан вспомнил о своих опасениях перед выходом на поле против сборной Украины в ответном матче квалификации на чемпионат мира-2014.

"Я не должен был играть в плей-офф против Украины в 2013 году. После первого матча мое колено не давало мне покоя, оно опухло.

Но я был нужен Франции, я был нужен тренеру, и я рискнул. В тот день я рисковал своей карьерой. Но я не жалею об этом. Ради Франции я бы сделал это снова", - цитирует Варана The Sun со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, в первой игре двухматчевого противостояния одержала верх Украина (2:0), во второй встрече победу праздновала Франция (3:0).

25 сентября Варан объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года.

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Украина Франция ЧМ-2014 Рафаэль Варан квалификация
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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