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Варан: Я не должен был играть против Украины. В тот день я рисковал своей карьерой
Был существенный риск
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан вспомнил о своих опасениях перед выходом на поле против сборной Украины в ответном матче квалификации на чемпионат мира-2014.
"Я не должен был играть в плей-офф против Украины в 2013 году. После первого матча мое колено не давало мне покоя, оно опухло.
Но я был нужен Франции, я был нужен тренеру, и я рискнул. В тот день я рисковал своей карьерой. Но я не жалею об этом. Ради Франции я бы сделал это снова", - цитирует Варана The Sun со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, в первой игре двухматчевого противостояния одержала верх Украина (2:0), во второй встрече победу праздновала Франция (3:0).
25 сентября
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