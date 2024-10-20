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А как же 25 млн евро зарплаты? Федерация футбола Саудовской Аравии хочет уволить Манчини
Контракт еще почти три года
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Интера", "Лацио", "Манчестер Сити", сборной Италии и других коллективов, а также нынешний наставник национальной команды Саудовской Аравии может покинуть свой пост. Об этом сообщает Николо Скира.
Его будущее на Ближнем Востоке под вопросом. Федерация футбола Саудовской Аравии недовольна. Он уже был близок к увольнению.
Его контракт истекает в 2027 году, а зарплата составляет 25 миллионов евро в год.
В настоящее время саудиты принимают участие в третьем этапе квалификации на ЧМ-2026. В группе с Японией, Австралией, Бахрейном, Индонезией и Китаем они занимают третье место. За четыре тура в их активе пять очков из 12 возможных.
На ЧМ выйдут напрямую первые два места в группе. Третье и четвертое место сыграют плей-офф.
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