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Звезда сборной Бразилии поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034
Вряд ли бразилец там сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда сборной Бразилии Неймар поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034.
По словам журналиста Бена Джейкобса, Неймар похвалил организаторов и признался, что рад быть частью проекта.
Я думаю, что это лучший проект, который я когда-либо видел в своей жизни, и я счастлив быть его частью и помочь каким-то образом. Это невероятно. Они продумали все, не только для игроков, но и для болельщиков, - сообщил Неймар.
Хозяина Чемпионата Мира 2034 FIFA объявит 11 декабря 2024 года. Единственная страна, которая подала заявку – Саудовская Аравия.
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