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Звезда сборной Бразилии поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034

Чемпионат мира FIFA

Вряд ли бразилец там сыграет

Звезда сборной Бразилии поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звезда сборной Бразилии Неймар поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034.

По словам журналиста Бена Джейкобса, Неймар похвалил организаторов и признался, что рад быть частью проекта.

Я думаю, что это лучший проект, который я когда-либо видел в своей жизни, и я счастлив быть его частью и помочь каким-то образом. Это невероятно. Они продумали все, не только для игроков, но и для болельщиков, - сообщил Неймар.

Хозяина Чемпионата Мира 2034 FIFA объявит 11 декабря 2024 года. Единственная страна, которая подала заявку – Саудовская Аравия.

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Неймар чемпионат мира 2034
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Владислав Прийменко
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