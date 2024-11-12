Звезда сборной Бразилии поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034

Звезда сборной Бразилии Неймар поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034.

По словам журналиста Бена Джейкобса, Неймар похвалил организаторов и признался, что рад быть частью проекта.

Я думаю, что это лучший проект, который я когда-либо видел в своей жизни, и я счастлив быть его частью и помочь каким-то образом. Это невероятно. Они продумали все, не только для игроков, но и для болельщиков, - сообщил Неймар.