Венесуэла - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Сегодня вечером, 14 ноября, состоится матч между сборными Венесуэлы и Бразилии в рамках квалификации на ЧМ-2026. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

Сборная Бразилии считается фаворитом, однако в группе отбора на Чемпионат мира-2026 подопечные Дорривала Жуниора на данный момент занимают лишь четвертое место, набрав 16 очков после десяти сыгранных туров. Национальная команда Венесуэлы занимает восьмое место и считается одним из аутсайдеров группы, имея в своем активе 11 очков.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 11-й тур

Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"

Венесуэла - Бразилия

Трансляция: MEGOGO Футбол 4