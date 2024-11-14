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Венесуэла - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Венесуэла - Бразилия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.2024 ⋊ Отбор на Чемпионат мира на UA-Футбол

Венесуэла - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня вечером, 14 ноября, состоится матч между сборными Венесуэлы и Бразилии в рамках квалификации на ЧМ-2026. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.

Сборная Бразилии считается фаворитом, однако в группе отбора на Чемпионат мира-2026 подопечные Дорривала Жуниора на данный момент занимают лишь четвертое место, набрав 16 очков после десяти сыгранных туров. Национальная команда Венесуэлы занимает восьмое место и считается одним из аутсайдеров группы, имея в своем активе 11 очков.

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Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 11-й тур
Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"
Венесуэла - Бразилия
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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