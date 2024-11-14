Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венесуэла - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Венесуэла - Бразилия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.11.2024 ⋊ Отбор на Чемпионат мира на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня вечером, 14 ноября, состоится матч между сборными Венесуэлы и Бразилии в рамках квалификации на ЧМ-2026. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.
Сборная Бразилии считается фаворитом, однако в группе отбора на Чемпионат мира-2026 подопечные Дорривала Жуниора на данный момент занимают лишь четвертое место, набрав 16 очков после десяти сыгранных туров. Национальная команда Венесуэлы занимает восьмое место и считается одним из аутсайдеров группы, имея в своем активе 11 очков.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 4.
Квалификация на Чемпионат мира-2026. 11-й тур
Матурин. "Эстадио Монументаль де Матурин"
Венесуэла - Бразилия
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Популярное сейчас
- Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ
- Официально: Довбик получил нового главного тренера в Роме
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Грузия – Украина, Италия против Бельгии и Франции. Расписание футбола на 11 – 17 ноября
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью