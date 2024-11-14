Парагвай - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В ночь на 15 ноября состоится матч между сборными Парагвая и Аргентины в рамках квалификации на ЧМ-2026. Начало игры в 01:30 по киевскому времени.

Национальная команда Аргентины является лидером группы отбора в Южной Америке с 22 набранными очками после первых десяти сыгранных матчей. Сборная Парагвая занимает шестое место в группе с 13 очками.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 11-й тур

Асунсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако"

Парагвай - Аргентина

Трансляция: MEGOGO Футбол 1