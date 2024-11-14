  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Парагвай - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Парагвай - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Парагвай - Аргентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.2024 ⋊ Отбор на Чемпионат мира на UA-Футбол

Парагвай - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 15 ноября состоится матч между сборными Парагвая и Аргентины в рамках квалификации на ЧМ-2026. Начало игры в 01:30 по киевскому времени.

Национальная команда Аргентины является лидером группы отбора в Южной Америке с 22 набранными очками после первых десяти сыгранных матчей. Сборная Парагвая занимает шестое место в группе с 13 очками.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Favbet
5.30
3.25
1.84
Узнать больше

Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 11-й тур
Асунсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако"
Парагвай - Аргентина
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Парагвай - Аргентина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Венесуэла - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Звезда сборной Бразилии поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Чемпионата Мира 2034
yellow-arrow
Грузия – Украина, Италия против Бельгии и Франции. Расписание футбола на 11 – 17 ноября
Аргентина Парагвай Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости