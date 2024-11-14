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Парагвай - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Парагвай - Аргентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.11.2024 ⋊ Отбор на Чемпионат мира на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 15 ноября состоится матч между сборными Парагвая и Аргентины в рамках квалификации на ЧМ-2026. Начало игры в 01:30 по киевскому времени.
Национальная команда Аргентины является лидером группы отбора в Южной Америке с 22 набранными очками после первых десяти сыгранных матчей. Сборная Парагвая занимает шестое место в группе с 13 очками.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Прямая трансляция матча будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Квалификация на Чемпионат мира-2026. 11-й тур
Асунсьон. "Эстадио Дефенсорес дель Чако"
Парагвай - Аргентина
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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