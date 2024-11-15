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Шестая потеря очков селесао и незабитый пенальти Винисиуса. Венесуэла – Бразилия 1:1. Обзор матча и видео голов
Пентакампеоны снова не выиграли
Фото - Rafael Ribeiro / CBF/ Direitos Reservados
Фаворит открыл счет накануне перерыва, но потерял преимущество на старте второго тайма. "Желто-зеленые" впоследствии могли снова выйти вперед, но Винисиус на 62-й минуте не реализовал пенальти. "Канарейки" ожидаемо лучше владели мячом (62%), но в плане моментов хозяева ничем не уступали (удары 12-13, в створ 5-3).
"Красное вино" занимает седьмую строчку (12 очков). 20 ноября команда отправится в Чили. "Избранные" замыкают топ-3 (17 баллов). Впереди домашний поединок с уругвайцами.
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Смотрите обзор матча 11-го тура квалификации ЧМ (Южная Америка)
Матурин. Эстадио Монументаль де Матурин
Венесуэла – Бразилия 1:1
Голы: Сеговия, 46 – Рафинья, 43
Удаление: Гонсалес, 89 (Венесуэла)
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