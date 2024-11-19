В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026

В предпоследний игровой день группового этапа Лиги наций-2024/25 сформировались все корзины европейского сегмента квалификации ЧМ-2026.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего корзин будет пять. Первая сформирована по комбинированной системе рейтинга ФИФА и Лиги наций. Остальные корзины – по рейтингу ФИФА.

Украина попала во вторую корзину.

Состав всех корзин по состоянию на 18.11.2024:

первая корзина – Франция, Испания, Англия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

вторая корзина – Сербия, Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Греция, Норвегия, Румыния, Словакия, Чехия;

третья корзина – Шотландия, Словения, Ирландия, Финляндия, Грузия, Албания, Северная Македония, Исландия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Израиль;

четвертая корзина – Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия;

пятая корзина – Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Отметим, что состав корзин может тасоваться в зависимости от ограничительных факторов во время жеребьевки.

Жеребьевка состоится 13-го декабря 2024-го года.