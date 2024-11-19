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В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Всего корзин пять

В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В предпоследний игровой день группового этапа Лиги наций-2024/25 сформировались все корзины европейского сегмента квалификации ЧМ-2026.

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Всего корзин будет пять. Первая сформирована по комбинированной системе рейтинга ФИФА и Лиги наций. Остальные корзины – по рейтингу ФИФА.

Украина попала во вторую корзину.

Состав всех корзин по состоянию на 18.11.2024:

первая корзина – Франция, Испания, Англия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

вторая корзина – Сербия, Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Греция, Норвегия, Румыния, Словакия, Чехия;

третья корзина – Шотландия, Словения, Ирландия, Финляндия, Грузия, Албания, Северная Македония, Исландия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Израиль;

четвертая корзина – Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия;

пятая корзина – Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Отметим, что состав корзин может тасоваться в зависимости от ограничительных факторов во время жеребьевки.

Жеребьевка состоится 13-го декабря 2024-го года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:33
Наприклад Шотландія та ж Грузія з Албанією
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Комментарии 3
vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:33
Наприклад Шотландія та ж Грузія з Албанією
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download1 (huyersk)
19.11.2024 в 23:57
Треба було потрапляти в перший кошик замість Австрії, були шанси. Геній реброва спаскудив їх ... пролітаємо ми повз ЧС
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Serhio79 (Kyiv)
20.11.2024 в 00:01
Чому так категорично?Якщо з першого кошика отримаємо Хорватію Швейцарію, Данію або Австрію - то шанси робочі
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