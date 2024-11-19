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В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026
Всего корзин пять
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В предпоследний игровой день группового этапа Лиги наций-2024/25 сформировались все корзины европейского сегмента квалификации ЧМ-2026.
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Всего корзин будет пять. Первая сформирована по комбинированной системе рейтинга ФИФА и Лиги наций. Остальные корзины – по рейтингу ФИФА.
Украина попала во вторую корзину.
Состав всех корзин по состоянию на 18.11.2024:
первая корзина – Франция, Испания, Англия, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;
вторая корзина – Сербия, Украина, Турция, Швеция, Уэльс, Польша, Венгрия, Греция, Норвегия, Румыния, Словакия, Чехия;
третья корзина – Шотландия, Словения, Ирландия, Финляндия, Грузия, Албания, Северная Македония, Исландия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Черногория, Израиль;
четвертая корзина – Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Литва, Фарерские острова, Латвия;
пятая корзина – Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Отметим, что состав корзин может тасоваться в зависимости от ограничительных факторов во время жеребьевки.
Жеребьевка состоится 13-го декабря 2024-го года.
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