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Аргентина - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Аргентина - Перу: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2024 ⋊ Чемпионат мира, отбор на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 20 ноября сыграют сборные Аргентины и Перу в рамках двенадцатого тура квалификации на Чемпионат мира-2026 в Южной Америке.
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Старт - в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Квалификация на Чемпионат мира-2026. 12-й тур
Буэнос-Айрес. "Бомбонера"
Аргентина - Перу
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Аргентина - ПеруСмотреть трансляцию
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