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Аргентина - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Аргентина - Перу: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.11.2024 ⋊ Чемпионат мира, отбор на UA-Футбол

Аргентина - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 20 ноября сыграют сборные Аргентины и Перу в рамках двенадцатого тура квалификации на Чемпионат мира-2026 в Южной Америке.

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Старт - в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Квалификация на Чемпионат мира-2026. 12-й тур
Буэнос-Айрес. "Бомбонера"
Аргентина - Перу
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
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Аргентина - Перу
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