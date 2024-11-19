Аргентина - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В ночь на 20 ноября сыграют сборные Аргентины и Перу в рамках двенадцатого тура квалификации на Чемпионат мира-2026 в Южной Америке.

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Старт - в 02:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

1.19 6.60 20.00 Узнать больше

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 12-й тур

Буэнос-Айрес. "Бомбонера"

Аргентина - Перу

Трансляция: MEGOGO Футбол 2