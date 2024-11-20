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Может ли выступление в Лиге наций служить запасным путем для Украины на ЧМ-2026? Нормы Регламента
Итоговое второе место в группе Лиги наций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украина в групповом этапе Лиги наций-2024/25 заняла второе итоговое место, что дает право сыграть в плей-офф за повышение в классе в рамках этого турнира. Но играет ли итоговая позиция Украины в Лиге наций роль в процессе квалификации на чемпионат мира 2026?
Как известно, на ближайший Мундиаль отберутся от Европы 16 команд. Двенадцать победителей 12-ти квалификационных групп получат прямые пропуска, а еще четыре билета будут разыграны через плей-офф, в котором примут участие 12 команд, занявших вторые места в квалификационных группах, а также четыре команды-победительницы групп Лиги наций с лучшим рейтингом среди тех сборных, которые финишировали в квалификации за пределами топ-2.
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Таким образом, у Украины не будет запасного пути на чемпионат мира через Лигу наций, потому что наша сборная не является победительницей группы. Поэтому выйти на Мундиаль можно будет только или с первого, или со второго места квалификационной группы. В нашей группе будет четыре или пять команд.
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