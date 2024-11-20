  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Может ли выступление в Лиге наций служить запасным путем для Украины на ЧМ-2026? Нормы Регламента
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Может ли выступление в Лиге наций служить запасным путем для Украины на ЧМ-2026? Нормы Регламента

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Итоговое второе место в группе Лиги наций

Может ли выступление в Лиге наций служить запасным путем для Украины на ЧМ-2026? Нормы Регламента

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украина в групповом этапе Лиги наций-2024/25 заняла второе итоговое место, что дает право сыграть в плей-офф за повышение в классе в рамках этого турнира. Но играет ли итоговая позиция Украины в Лиге наций роль в процессе квалификации на чемпионат мира 2026?

Читайте такжеНаши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций

Как известно, на ближайший Мундиаль отберутся от Европы 16 команд. Двенадцать победителей 12-ти квалификационных групп получат прямые пропуска, а еще четыре билета будут разыграны через плей-офф, в котором примут участие 12 команд, занявших вторые места в квалификационных группах, а также четыре команды-победительницы групп Лиги наций с лучшим рейтингом среди тех сборных, которые финишировали в квалификации за пределами топ-2.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, у Украины не будет запасного пути на чемпионат мира через Лигу наций, потому что наша сборная не является победительницей группы. Поэтому выйти на Мундиаль можно будет только или с первого, или со второго места квалификационной группы. В нашей группе будет четыре или пять команд.

По теме
yellow-arrow
В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026
yellow-arrow
Аргентина - Перу. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Россия не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026
Украина ЧМ-2026 Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости