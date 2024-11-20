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Южная Америка, квалификация. Бразилия седьмой раз теряет очки, неожиданное поражение Колумбии, прорыв Чили

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Состоялись 4 матча 12-го тура отборочного цикла

Южная Америка, квалификация. Бразилия седьмой раз теряет очки, неожиданное поражение Колумбии, прорыв Чили

Фото - EFE

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Колумбия дома уступила Эквадору, хотя большую часть встречи провела с численным преимуществом. Хозяева нанесли 26 ударов, но только в семи случаях смогли попасть в створ. 37-летний кипер "Уракана" Эрнан Галиндес спасал команду в каждом эпизоде.

Барранкилья. Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес

Колумбия – Эквадор 0:1

Гол: Валенсия, 7

Удаление: Инкапие, 34 (Эквадор)

У действующего чемпиона мира все стабильно. "Альбиселесте" дожали Перу на своем поле, а Лионель Месси отдал ассист. Гости всего дважды пробивали по воротам и активно фолили (20 нарушений).

Буэнос-Айрес. Эстадио Альберто Х. Армандо

Аргентина – Перу 1:0

Гол: Мартинес, 55

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Футболисты Чили совсем не забивали в шести из последних восьми поединков, но в эту ночь порадовали фанатов. Нападающий "Коло-Коло" Лукас Сепеда оформил дубль и сделал голевую передачу. 80% ударов в створ от игроков "красных" оказались результативными.

Сантьяго. Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос

Чили – Венесуэла 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (аг), Сепеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирес, 22

"Пентакампеоны" снова потеряли очки, едва не проиграв дома Уругваю. "Селесао" нанесли 18 ударов и лишь трижды попали в створ, а в девяти эпизодах мяч пролетел мимо ворот. "Чарруа" не поразили действиями в атаке, но результат был на первом месте.

Сальвадор. Эштадиу Фонте Нова

Бразилия – Уругвай 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

Южная Америка, квалификация. Бразилия седьмой раз теряет очки, неожиданное поражение Колумбии, прорыв Чили - изображение 1

Следующие матчи квалификации пройдут в марте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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