Лионель Месси и Лаутаро Мартинес отметились уникальными достижениями в последнем матче за сборную Аргентины

В ночь на 20 ноября состоялся матч между сборными Аргентины и Перу в рамках отбора на ЧМ-2026, в котором верх взяли хозяева с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, для которого этот забитый мяч стал 32-м за сборную Аргентины. К слову, голевую передачу на нападающего "Альбиселесте" отдал Лионель Месси, для которого это результативное действие также стало рекордным. Восьмикратный обладатель Золотого мяча отдал 58-й ассист за сборную своей страны, что является повторением рекорда Лэндона Донована на уровне сборных.

На данный момент сборная Аргентины лидирует в турнирные таблице этапа квалификации на ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 25 очков после 12-ти сыгранных туров.