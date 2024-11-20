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Лионель Месси и Лаутаро Мартинес отметились уникальными достижениями в последнем матче за сборную Аргентины
В шаге к улучшению рекордных показателей
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 20 ноября состоялся матч между сборными Аргентины и Перу в рамках отбора на ЧМ-2026, в котором верх взяли хозяева с минимальным счетом 1:0.
Автором единственного гола стал нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес, для которого этот забитый мяч стал 32-м за сборную Аргентины. К слову, голевую передачу на нападающего "Альбиселесте" отдал Лионель Месси, для которого это результативное действие также стало рекордным. Восьмикратный обладатель Золотого мяча отдал 58-й ассист за сборную своей страны, что является повторением рекорда Лэндона Донована на уровне сборных.
На данный момент сборная Аргентины лидирует в турнирные таблице этапа квалификации на ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 25 очков после 12-ти сыгранных туров.
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