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Азия, квалификация. Узбекистан все ближе к Мундиалю, Бахрейн, Китай, Иордания и Индонезия претендуют на прямые путевки, Австралия продолжает дарить очки

Чемпионат мира FIFA
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Состоялись матчи 6-го тура третьего этапа

Азия, квалификация. Узбекистан все ближе к Мундиалю, Бахрейн, Китай, Иордания и Индонезия претендуют на прямые путевки, Австралия продолжает дарить очки

Фото - REUTERS / Hamad I Mohammed

Новина українською

Лидер группы А Иран не без проблем одолел в Бишкеке Кыргызстан (3:2). Узбекистан во Вьентьяне победил КНДР (1:0), а Северная Корея на 85-й минуте не реализовала пенальти. ОАЭ разгромили Катар в Абу-Даби (5:0).

Азия, квалификация. Узбекистан все ближе к Мундиалю, Бахрейн, Китай, Иордания и Индонезия претендуют на прямые путевки, Австралия продолжает дарить очки - изображение 1

Южная Корея продолжает возглавлять группу В. Сборная в Аммане поделила очки с Палестиной (1:1). Ирак обыграл в Маскате Оман и вышел на вторую позицию (1:0). Кувейт дома принимал Иорданию (1:1).

Азия, квалификация. Узбекистан все ближе к Мундиалю, Бахрейн, Китай, Иордания и Индонезия претендуют на прямые путевки, Австралия продолжает дарить очки - изображение 2

В группе С Япония в Сямене победила Китай (3:1). Австралия уже четвертый раз расписала ничью в шести встречах. Коллектив на 90+6 минуте избежал поражения от Бахрейна в Риффе (2:2). В Джакарте Индонезия оформила первую викторию на данном этапе, огорчив Саудовскую Аравию (2:0).

Азия, квалификация. Узбекистан все ближе к Мундиалю, Бахрейн, Китай, Иордания и Индонезия претендуют на прямые путевки, Австралия продолжает дарить очки - изображение 3

Отметим, что сборные, которые финишируют первыми и вторыми, получат путевки на ЧМ. Командам с 3-го и 4-го места придется принять участие еще в одной стадии отбора.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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