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Океания, квалификация. Плей-офф за одну путевку на ЧМ с ярко выраженным фаворитом

Чемпионат мира FIFA
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Стыковые матчи с формальным статусом

Океания, квалификация. Плей-офф за одну путевку на ЧМ с ярко выраженным фаворитом

Фото - OFC Media Phototek

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По итогам второго этапа зонального отборочного цикла определились участники финальной стадии. В квартете А лидеры Фиджи и Новая Каледония в Порт-Морсби расписали ничью и сохранили свои позиции для продолжения борьбы за путевку (1:1). Соломоновы острова одолели Папуа-Новую Гвинею со счетом 2:1, но глобально на таблицу это не повлияло.

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В группе В Новая Зеландия уничтожила Самоа в Окленде, а нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд оформил хет-трик (8:0). Таити в битве за вторую позицию обыграли Вануату (2:0).

Океания, квалификация. Плей-офф за одну путевку на ЧМ с ярко выраженным фаворитом - изображение 1

21 марта 2025 года состоятся поединки ½ финала Новая Каледония – Таити и Новая Зеландия – Фиджи. Далее победители этих пар в очной встрече определят обладателя путевки на Мундиаль.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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