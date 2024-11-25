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Американские сенаторы выступают против предоставления Саудовской Аравии права проведения Чемпионата мира 2034 года

Чемпионат мира FIFA

В чем причина?

Американские сенаторы выступают против предоставления Саудовской Аравии права проведения Чемпионата мира 2034 года

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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В письме к президенту ФИФА Джанни Инфантино сенаторы-демократы Рон Вайден от Орегона и Дик Дурбин от Иллинойса выразили свою оппозицию против проведения Саудовской Аравией Чемпионата мира по футболу 2034 года

Основной причиной своей позиции сенаторы назвали нарушения прав человека в Саудовской Аравии.

"Одобрение заявки Саудовской Аравии в декабре этого года ставит под угрозу рабочих, спортсменов, туристов и представителей прессы, и это противоречит политике ФИФА в отношении прав человека", - написали Вайден и Дурбин в письме.

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Источник:
Newsweek
Опубликовал: Екатерина Власова
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