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В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026
Жеребьёвка состоится в пятницу 13 декабря 2024 года в 13:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026.
Сборная Украины попала во вторую корзину. В этой корзине вместе с нашей сборной Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.
С этими командами наша сборная не встретится.
В первой корзине следующие сборные: Франция, Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Дания, Германия, Бельгия, Австрия.
В третью корзину попали сборные Шотландии, Словении, Ирландии, Албании, Северной Македонии, Грузии, Финляндии, Исландии, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.
Четвёртая корзина представлена следующими сборными, с которыми может встретиться наша национальная команда.
Болгария, Люксембург, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.
Со сборной Белоруссии Украину разводят.
Соперники с пятой корзины Украине не попадутся, поскольку в марте 2025 Украина сыграет в плей-офф Лиги Наций за повышение в дивизионе.
Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Жеребьёвка европейского отбора состоится в пятницу 13 декабря 2024 года в 13:00 по киевскому времени.
Отборочный групповой этап УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года. Будет 12 групп по четыре или пять команд, а победители групп напрямую проходят на чемпионате мира по футболу FIFA.
Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.
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