В какой корзине Украина? ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026

ФИФА опубликовала корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026.

Сборная Украины попала во вторую корзину. В этой корзине вместе с нашей сборной Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

С этими командами наша сборная не встретится.

В первой корзине следующие сборные: Франция, Испания, Португалия, Италия, Англия, Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Дания, Германия, Бельгия, Австрия.

В третью корзину попали сборные Шотландии, Словении, Ирландии, Албании, Северной Македонии, Грузии, Финляндии, Исландии, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Четвёртая корзина представлена следующими сборными, с которыми может встретиться наша национальная команда.

Болгария, Люксембург, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Со сборной Белоруссии Украину разводят.

Соперники с пятой корзины Украине не попадутся, поскольку в марте 2025 Украина сыграет в плей-офф Лиги Наций за повышение в дивизионе.

Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьёвка европейского отбора состоится в пятницу 13 декабря 2024 года в 13:00 по киевскому времени.

Отборочный групповой этап УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года. Будет 12 групп по четыре или пять команд, а победители групп напрямую проходят на чемпионате мира по футболу FIFA.

Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.