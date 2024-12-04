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Чемпионат мира FIFA

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ЧМ-2034 снова могут провести зимой? Известна причина такого возможного решения

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Вероятно, нас ждет еще один зимний мундиаль

ЧМ-2034 снова могут провести зимой? Известна причина такого возможного решения

twimg.com

Новина українською

Чемпионат мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии может состояться в январе.

Как сообщает издание The Times, ЧМ-2034 года в Саудовской Аравии вряд ли состоится летом из-за экстремально высокой температуры воздуха, однако его можно было бы провести в январе, чтобы избежать столкновения с Рамаданом.

Читайте такжеАмериканские сенаторы выступают против предоставления Саудовской Аравии права проведения Чемпионата мира 2034 года

ФИФА может столкнуться с серьезной проблемой, которая будет касаться расписания мундиаля. Возможно, придется снова провести чемпионат мира зимой. Пока никто не владеет официальной информацией, однако, как и в случае с ЧМ-2022 в Катаре, считается, что целесообразным решением будет проведение крупнейшего футбольного турнира в зимнее время.

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Напомним, что прошлый чемпионат мира по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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чемпионат мира 2034
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Источник:
The Times
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2024 в 20:03
Чурки рулять
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2024 в 20:03
Чурки рулять
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0
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vlapa (Киев)
04.12.2024 в 19:34
А до чого рамадан, і які можуть бути зіткнення між ним і футболом?
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terber (ternopil)
04.12.2024 в 19:13
бапки правять світом,а там на черзі ОАЕ і тд,а потім в ФІФА заявлять що завжди ЧС буде в Азії проводитись))
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