Журналист BBC до конгресса FIFA рассказал, как намерена проголосовать Англия

Журналист BBC Дэн Роан до конгресса FIFA рассказал как намерена проголосовать Англия

По словам BBC Sport, Англия, как и большинство федераций за пределами Западной Европы поддержит заявку Саудовской Аравии.

"Футбольная ассоциация Англии намерена последовать этому примеру и поддержать обе заявки. Известно, что некоторые высокопоставленные чиновники опасались обвинений в лицемерии, если бы они не поддержали Саудовскую Аравию, но при этом хотели, чтобы Англия участвовала в турнире", - сообщил источник.

Немецкий футбольный союз заявил, что "серьёзно отнёсся к критике страны-кандидата, но согласился работать вместе с ФИФА над улучшением ситуации в ближайшие годы".

Норвегия заявила, что воздержится от голосования, поскольку был риск нарушений прав человека из-за не соблюдений рекомендаций ФИФА. Кроме того, данное решение "ставит под сомнение доверие к ФИФА".

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Напомним, что Чемпионат Мира 2030 пройдёт в трёх странах: Испании, Португалии и Марокко. Но первые три матча примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия