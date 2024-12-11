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Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года

Чемпионат мира FIFA
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Без неожиданностей

Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Новина українською

Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года.

ФИФА подтвердила заявки Испании, Португалии и Марокко на проведение финальной части Чемпионата Мира 2030. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Таким образом, Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах: Европа, Африка и Южная Америка

Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия и ФИФА одобрила эту заявку.

В октябре 2023 года заявка Саудовской Аравии осталась единственной, после отказа Австралии. По информации BBC, FIFA дала Австралии меньше месяца на подготовку и кандидатура оказалась бессмысленной.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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