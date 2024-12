Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года.

ФИФА подтвердила заявки Испании, Португалии и Марокко на проведение финальной части Чемпионата Мира 2030. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Таким образом, Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах: Европа, Африка и Южная Америка

Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия и ФИФА одобрила эту заявку.

