Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года
Без неожиданностей
Photo by Justin Setterfield/Getty Images
Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года.
ФИФА подтвердила заявки Испании, Португалии и Марокко на проведение финальной части Чемпионата Мира 2030. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
Таким образом, Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах: Европа, Африка и Южная Америка
Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия и ФИФА одобрила эту заявку.
FIFA also confirm Spain, Portugal & Morocco will be joint-hosts of the 2030 World Cup ???? pic.twitter.com/haWSHAVMfY— Sky Sports (@SkySports) December 11, 2024
В октябре 2023 года заявка Саудовской Аравии осталась единственной, после отказа Австралии. По информации BBC, FIFA дала Австралии меньше месяца на подготовку и кандидатура оказалась бессмысленной.
Популярное сейчас
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Фиаско Шахтера, первые поражения Интера и Аталанты, изменения в структуре Динамо. Главные новости за 10 декабря.
- Тренер команды Первой лиги: Не ставим задачу выйти в УПЛ. Хотим, чтобы игроки росли здесь
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку