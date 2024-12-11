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Украину не взяли. Определены хозяева чемпионатов мира на 2030-й и 2034-й года
Без неожиданностей
Photo by Justin Setterfield/Getty Images
Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года.
ФИФА подтвердила заявки Испании, Португалии и Марокко на проведение финальной части Чемпионата Мира 2030. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
Таким образом, Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах: Европа, Африка и Южная Америка.
Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия и ФИФА одобрила эту заявку.
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Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! ????— FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024
Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.
Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH
В октябре 2023 года заявка Саудовской Аравии осталась единственной, после отказа Австралии. По информации BBC, FIFA дала Австралии меньше месяца на подготовку и кандидатура оказалась бессмысленной.
Напомним, что Украина планировала подать свою заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией.
После начала полномасштабного вторжения РФ такой мотив исходил от УАФ еще при Андрее Павелко.
Еще в апреле 2023 идея культивировалась, после чего пропала окончательно.
"У нас же амбиция - вместе с Испанией, Марокко и Украиной - организовать ЧМ-2030 совместной заявкой между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки" , – говорил премьер Португалии Антониу Кошта.
Впрочем, после этого идея Украины, как одного из хозяев ЧМ, окончательно пропала из СМИ.
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