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Украину не взяли. Определены хозяева чемпионатов мира на 2030-й и 2034-й года

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Без неожиданностей

Украину не взяли. Определены хозяева чемпионатов мира на 2030-й и 2034-й года

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Новина українською

Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года.

ФИФА подтвердила заявки Испании, Португалии и Марокко на проведение финальной части Чемпионата Мира 2030. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Таким образом, Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах: Европа, Африка и Южная Америка.

Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия и ФИФА одобрила эту заявку.

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В октябре 2023 года заявка Саудовской Аравии осталась единственной, после отказа Австралии. По информации BBC, FIFA дала Австралии меньше месяца на подготовку и кандидатура оказалась бессмысленной.

Напомним, что Украина планировала подать свою заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией.

После начала полномасштабного вторжения РФ такой мотив исходил от УАФ еще при Андрее Павелко.

Еще в апреле 2023 идея культивировалась, после чего пропала окончательно.

"У нас же амбиция - вместе с Испанией, Марокко и Украиной - организовать ЧМ-2030 совместной заявкой между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки" , – говорил премьер Португалии Антониу Кошта.

Впрочем, после этого идея Украины, как одного из хозяев ЧМ, окончательно пропала из СМИ.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 21:40
До 2030 года мало кто доживёт из ныне живущих. Да и не до футбола тогда будет после ядерной войны.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
11.12.2024 в 21:40
До 2030 года мало кто доживёт из ныне живущих. Да и не до футбола тогда будет после ядерной войны.
Ответить
0
1

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