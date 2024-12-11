Украину не взяли. Определены хозяева чемпионатов мира на 2030-й и 2034-й года

Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030 и 2034 года.

ФИФА подтвердила заявки Испании, Португалии и Марокко на проведение финальной части Чемпионата Мира 2030. Первые три матча пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Таким образом, Чемпионат Мира 2030 пройдёт на трёх континентах: Европа, Африка и Южная Америка.

Единственным претендентом на Чемпионат Мира 2034 стала Саудовская Аравия и ФИФА одобрила эту заявку.

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Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! ????



Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.



Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH — FIFA (@FIFAcom) December 11, 2024

В октябре 2023 года заявка Саудовской Аравии осталась единственной, после отказа Австралии. По информации BBC, FIFA дала Австралии меньше месяца на подготовку и кандидатура оказалась бессмысленной.

Напомним, что Украина планировала подать свою заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией.

После начала полномасштабного вторжения РФ такой мотив исходил от УАФ еще при Андрее Павелко.

Еще в апреле 2023 идея культивировалась, после чего пропала окончательно.

"У нас же амбиция - вместе с Испанией, Марокко и Украиной - организовать ЧМ-2030 совместной заявкой между двумя берегами Средиземного моря, провести первый в истории чемпионат мира, объединяющий спорт и лучшие ценности двух континентов: Европы и Африки" , – говорил премьер Португалии Антониу Кошта.

Впрочем, после этого идея Украины, как одного из хозяев ЧМ, окончательно пропала из СМИ.