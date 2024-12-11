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Джанни Инфантино высказался о хозяевах ЧМ на 2030-й и 2034-й годы

Чемпионат мира FIFA

Я полностью доверяю нашим хозяевам (с)

Джанни Инфантино высказался о хозяевах ЧМ на 2030-й и 2034-й годы

Фото: gianni_infantino

Новина українською

11 декабря определены хозяева Чемпионатов мира на 2030-й и 2034-й годы.

Президент ФИФА Джанни Инфантино доверяет хозяевам турнира, отметив, что они проведут Чемпионат Мира на самом высоком уровне и сделают все для того, чтобы он соответствовал ожиданиям всего мира:

"Я полностью доверяю нашим хозяевам, они проведут Чемпионат мира по футболу, который будет соответствовать мировым ожиданиям. ЧМ является уникальным катализатором позитивных социальных изменений и единства.

Мы надеемся на положительное влияние на права человека, что является обязанностью принимающей стороны Чемпионата мира".

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Джанни Инфантино Чемпионат Мира
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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