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Украина узнает соперников. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Жеребьёвка начнётся в 13:00 по киевскому времени

Украина узнает соперников. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026

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Украина узнает соперников в отборе на Чемпионат Мира 2026. Вместе с национальной сборной своих соперников узнают 53 команды.

Информацию о возможных соперниках Украины и ограничениях жеребьёвки читайте на нашем сайте.

Трансляция начнётся в 13:00 по киевскому времени в пятницу, 13 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию жеребьёвки смотрите на канале MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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