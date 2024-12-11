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Украина узнает соперников. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
Жеребьёвка начнётся в 13:00 по киевскому времени
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Украина узнает соперников в отборе на Чемпионат Мира 2026. Вместе с национальной сборной своих соперников узнают 53 команды.
Информацию о возможных соперниках Украины и ограничениях жеребьёвки читайте на нашем сайте.
Трансляция начнётся в 13:00 по киевскому времени в пятницу, 13 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию жеребьёвки смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Смотреть жеребьёвку отборочного турнира к ЧМ-2026Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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