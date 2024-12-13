Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026

Сегодня, 13 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА.

Своих будущих соперников, наряду с остальными 53-я сборными, узнает и национальная команда Украины.

Информацию о возможных соперниках Украины и ограничениях жеребьёвки читайте на нашем сайте.

Трансляция начнётся в 13:00 по киевскому времени в пятницу, 13 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию жеребьёвки смотрите на канале MEGOGO Футбол 1