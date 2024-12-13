Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп

Сегодня, 13 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 в зоне УЕФА.

По ее итогам все 54 сборные-участники были распределены на 12 групп по 4 и 5 команд.

Все группы отборочного турнира к ЧМ-2026:

Группа A: победитель пары Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа C: проигравший в паре Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.

Группа D: победитель пары Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: победитель пары Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: победитель пары Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: проигравший в паре Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I: проигравший в паре Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова.

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.

Группа L: проигравший в паре Франция/Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Победители групп напрямую проходят на чемпионате мира по футболу FIFA. Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.

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Отборочный групповой этап УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года.