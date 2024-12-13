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Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Слегка необычный формат

Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп

Photo by Justin Setterfield/Getty Images

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 в зоне УЕФА.

По ее итогам все 54 сборные-участники были распределены на 12 групп по 4 и 5 команд.

Все группы отборочного турнира к ЧМ-2026:

  • Группа A: победитель пары Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
  • Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
  • Группа C: проигравший в паре Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.
  • Группа D: победитель пары Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.
  • Группа E: победитель пары Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.
  • Группа F: победитель пары Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.
  • Группа G: проигравший в паре Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
  • Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.
  • Группа I: проигравший в паре Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова.
  • Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.
  • Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
  • Группа L: проигравший в паре Франция/Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Победители групп напрямую проходят на чемпионате мира по футболу FIFA. Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.

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Отборочный групповой этап УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2024 в 14:06
Не розумію, у 2026 ЧС розшириться на 16 збірних, а Європа яка вигравала до 2022 4 ЧС поспіль, не отримала жодного додаткового місця, у фінальній стадії? (((
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2024 в 14:06
Не розумію, у 2026 ЧС розшириться на 16 збірних, а Європа яка вигравала до 2022 4 ЧС поспіль, не отримала жодного додаткового місця, у фінальній стадії? (((
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