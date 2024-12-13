Позор! ФИФА показала карту Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Сегодня, 13-го декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария) происходит жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА.

Во время трансляции жеребьевки отбора на чемпионат мира 2026 года ФИФА показала графику стран Европы, которые не смогут сыграть друг с другом во время квалификации.

Согласно правилам, сборная Украины не может встретиться с Беларусью, на этом сделали акцент. Однако карта Украины была изображена без полуострова Крым.

Информацию о возможных соперниках Украины и ограничениях жеребьёвки читайте на нашем сайте.