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Тренер Азербайджана: Самое важное побольше узнать о соперниках в отборе Чемпионата мира
Специалист прокомментировал жеребьевку отбора на ЧМ-2026
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Чемпионата мира 2026 года.
"Жребий уже брошен, ничего изменить нельзя. Сейчас самое важное побольше узнать о соперниках. После плей-офф Лиги наций станет понятно, сыграем мы с Францией или Хорватией. Другие наши конкуренты - Украина и Исландия. Сейчас самое главное - подготовить нашу команду к этим матчам.
Хорошо, что в марте и июне у нас нет официальных поединков. У нас будет время подготовиться к играм в группе. В это время мы будем проводить товарищеские матчи, чтобы наша команда была готова к отборочному циклу, которые начнутся в сентябре", - сказал специалист.
Сборная Азербайджана попала в группу с Украиной, а также победителем 1/4 финала Лиги наций Франция - Хорватия и Исландией.
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