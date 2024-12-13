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Тренер Азербайджана: Самое важное побольше узнать о соперниках в отборе Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Специалист прокомментировал жеребьевку отбора на ЧМ-2026

Тренер Азербайджана: Самое важное побольше узнать о соперниках в отборе Чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Чемпионата мира 2026 года.

"Жребий уже брошен, ничего изменить нельзя. Сейчас самое важное побольше узнать о соперниках. После плей-офф Лиги наций станет понятно, сыграем мы с Францией или Хорватией. Другие наши конкуренты - Украина и Исландия. Сейчас самое главное - подготовить нашу команду к этим матчам.

Хорошо, что в марте и июне у нас нет официальных поединков. У нас будет время подготовиться к играм в группе. В это время мы будем проводить товарищеские матчи, чтобы наша команда была готова к отборочному циклу, которые начнутся в сентябре", - сказал специалист.

Сборная Азербайджана попала в группу с Украиной, а также победителем 1/4 финала Лиги наций Франция - Хорватия и Исландией.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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