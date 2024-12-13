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Фанатам сборной Англии не повезло во время жеребьевки отбора на Чемпионат мира 2026 года

Чемпионат мира FIFA

Невезение

Фанатам сборной Англии не повезло во время жеребьевки отбора на Чемпионат мира 2026 года

Getty Images_

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Из-за технических проблем на официальном YouTube-канале национальной сборной Англии, болельщики команды не смогли посмотреть полностью жеребьевку отбора на Чемпионат мира 2026 года.

Именно тогда, когда должна была быть объявлена группа для сборной Англии, трансляция внезапно прервалась.

Когда трансляция возобновилась, стало известно, что Англия попала в группу K вместе с Сербией, Албанией, Латвией и Андоррой.

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Англия Чемпионат мира 2026
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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