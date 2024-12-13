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Сидорчук отреагировал на ошибку ФИФА, которые показали Украину без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026
Футболист возмущен изображением Украины без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время трансляции жеребьевки отбора Чемпионата мира-2026.
В своем Instagram футболист отметил, что Крым является неотъемлемой частью Украины и лишь временно оккупирован Россией.
"Во время жеребьевки групп отбора к чемпионату мира ФИФА показали территорию Украины без Крыма, что является недопустимой ошибкой.
Крымский полуостров относится к территории Украины и является оккупированным, а не аннексированным. В этом есть важное отличие", - написал Сергей.
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