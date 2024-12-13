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Чемпионат мира FIFA

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Тренер сборной Франции: Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из 5 или 4 команд

Чемпионат мира FIFA

Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку квалификации на ЧМ

Тренер сборной Франции: Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из 5 или 4 команд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями относительно результатов жеребьевки квалификации к Чемпионату мира 2026 года.

"У нас есть семь потенциальных соперников, три - в одной группе и четыре - в другой, все - с разными стилями игры. Многим людям сложно понять процедуру жеребьевки. По сравнению с тем, что было раньше, видимость меньше, но нужна адаптация.

Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из пяти или четырех команд", - сказал специалист.

Если сборная Франции победит национальную команду Хорватии в матче 1/4 Лиги наций, то французы присоединятся к группе, где их ждут: Украина, Исландия и Азербайджан.

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Франция Дидье Дешам
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Источник:
ФФФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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