Тренер сборной Франции: Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из 5 или 4 команд

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями относительно результатов жеребьевки квалификации к Чемпионату мира 2026 года.

"У нас есть семь потенциальных соперников, три - в одной группе и четыре - в другой, все - с разными стилями игры. Многим людям сложно понять процедуру жеребьевки. По сравнению с тем, что было раньше, видимость меньше, но нужна адаптация.

Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из пяти или четырех команд", - сказал специалист.