Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Франции: Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из 5 или 4 команд
Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку квалификации на ЧМ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими мыслями относительно результатов жеребьевки квалификации к Чемпионату мира 2026 года.
"У нас есть семь потенциальных соперников, три - в одной группе и четыре - в другой, все - с разными стилями игры. Многим людям сложно понять процедуру жеребьевки. По сравнению с тем, что было раньше, видимость меньше, но нужна адаптация.
Мы не собираемся подстраиваться в четвертьфинале Лиги наций, чтобы попасть в группу из пяти или четырех команд", - сказал специалист.
Если сборная Франции победит национальную команду Хорватии в матче 1/4 Лиги наций, то французы присоединятся к группе, где их ждут: Украина, Исландия и Азербайджан.
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
- Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку