"Я знаю этот состав, они ненасытны". Де ла Фуэнте ответил на вопрос о будущем чемпионате мира

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2026.

"Не знаю, являемся ли лучшей сборной мира, но Испания - одна из лучших. Конечно, то, что мы показали на недавнем чемпионате Европы, - это то, что мы команда, которая соревнуется, которая играет в очень современный футбол и у которой есть дух победы, дух победителя. Наша игра многогранна и привлекательна, что делает нас более сильными. Но есть и другие великие команды в Европе и за ее пределами, но Испания находится в числе лучших и имеет возможность бороться с любым соперником.

Какие надежды у меня на чемпионат мира-2026? Осталось очень мало времени, потому что восемнадцать месяцев пролетают очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистичен, честно говоря. И это потому, что я знаю этот состав, а они ненасытны и хотят продолжать побеждать.

Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти восемнадцать месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Появятся новые хорошие игроки, а те, что есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. К чемпионату мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще лучшей командой, чем сейчас", - сказал де ла Фуэнте в интервью AS.