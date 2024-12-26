  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. "Я знаю этот состав, они ненасытны". Де ла Фуэнте ответил на вопрос о будущем чемпионате мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я знаю этот состав, они ненасытны". Де ла Фуэнте ответил на вопрос о будущем чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA

"Красная Фурия" может еще прибавить

"Я знаю этот состав, они ненасытны". Де ла Фуэнте ответил на вопрос о будущем чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2026.

"Не знаю, являемся ли лучшей сборной мира, но Испания - одна из лучших. Конечно, то, что мы показали на недавнем чемпионате Европы, - это то, что мы команда, которая соревнуется, которая играет в очень современный футбол и у которой есть дух победы, дух победителя. Наша игра многогранна и привлекательна, что делает нас более сильными. Но есть и другие великие команды в Европе и за ее пределами, но Испания находится в числе лучших и имеет возможность бороться с любым соперником.

Какие надежды у меня на чемпионат мира-2026? Осталось очень мало времени, потому что восемнадцать месяцев пролетают очень быстро. Но мы готовы, и я очень оптимистичен, честно говоря. И это потому, что я знаю этот состав, а они ненасытны и хотят продолжать побеждать.

Я не знаю, как далеко мы зайдем, но за эти восемнадцать месяцев мы станем еще лучше, чем сейчас. Появятся новые хорошие игроки, а те, что есть сейчас, станут более зрелыми и сильными. К чемпионату мира в США, Мексике и Канаде мы будем еще лучшей командой, чем сейчас", - сказал де ла Фуэнте в интервью AS.

Напомним, что следующий мундиаль состоится летом 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Аргентины о ЧМ-2022: То, что я пережил в тот месяц, невозможно объяснить из-за волны моментов, когда команда выигрывала
yellow-arrow
Нагорняк: Французы могут две сборных собрать, а у хорватов идет смена поколений
yellow-arrow
Маркевич: С хорватами реально можно побороться за первое место в группе
Испания Чемпионат мира 2026 Луис де ла Фуэнте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости