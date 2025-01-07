Неймар раскрыл свои планы на ЧМ-2026

Левый вингер "Аль-Хиляля" Неймар рассказал, что планирует принять участие в Чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

"Конечно, я планирую быть там! Я уверен в этом. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть с Бразилией. Я хочу быть там, я доверяю нашей команде", - сказал Неймар.