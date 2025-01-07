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Неймар раскрыл свои планы на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Конечно, я планирую быть там (с)

Неймар раскрыл свои планы на ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Аль-Хиляля" Неймар рассказал, что планирует принять участие в Чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

"Конечно, я планирую быть там! Я уверен в этом. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть с Бразилией. Я хочу быть там, я доверяю нашей команде", - сказал Неймар.

Напомним, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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