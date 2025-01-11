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У США могут отобрать право проведения ЧМ-2026 и ОИ-2028, – CNN
Будут ли последствия финансового протеста?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки приостановили выплату взносов (3,625 млн долларов) в WADA за 2024 год.
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Задолженность США Всемирному антидопинговому агентству может привести к тому, что страна будет лишена права на проведение чемпионата мира по футболу 2026 и Олимпийских игр 2028. Также последствия ощутят и американские спортсмены. Им придется представлять страну на соревнованиях без флага и гимна.
Отмечается, что позиция США по прекращению выплат WADA – это своеобразный протест, чтобы заставить спортивный надзорный орган осуществить глобальные реформы.
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