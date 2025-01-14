Валенсия будет бороться за право принять матчи ЧС-2030 года

Валенсия хочет стать одним из городов-хозяев Чемпионата мира по футболу 2030 года. Недавно возобновленные работы над ареной "Месталья" стали важным шагом на пути к реализации этой мечты.

Теперь нужно активно работать над привлечением политической поддержки для реализации этого проекта. ФК "Валенсия" также будет прилагать все усилия, чтобы убедить ФИФА в выгодности проведения матчей Чемпионата мира именно в Валенсии.

Несмотря на оптимизм, Валенсии придется пройти жесткую конкуренцию с другими городами, которые также претендуют на проведение Чемпионата мира.