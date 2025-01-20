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Титулованный специалист. Соперник сборной Украины назначил главного тренера
Перестановка на тренерском мостике
Getty Images/Global Images Ukraine
Совет директоров Футбольной ассоциации Исландии наняла Арнара Гуннлаугссона в качестве нового наставника национальной сборной.
До этого 52-летний специалист возглавлял "Викингур". У руля этого клуба он дважды выигрывал чемпионат Исландии (2021, 2023) и четырежды - Кубок Исландии (2019, 2021, 2022, 2023).
Также в 2021 и 2023 годах Гуннлайгссон был признан лучшим тренером исландского чемпионата.
Дебютирует на новой должности Арнар 20 марта в поединке плей-офф за выход в Дивизион B Лиги наций против сборной Косово.
10 октября и 16 ноября Исландия сыграет с Украиной в рамках отбора на чемпионат мира-2026.
???? Arnar Gunnlaugsson, nýr þjálfari A karla, sat fyrir svörum á fjölmiðlafundi í dag.— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) January 16, 2025
Our new men's national team head coach, Arnar Gunnlaugsson.#viðerumísland pic.twitter.com/2iFA0HSfZ3
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