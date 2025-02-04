Тренер сборной Аргентины: Пришло время дать шанс игрокам, которые еще не были на Чемпионате Мира

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал, что пришло время дать шанс игрокам, которые еще не были на Чемпионате Мира.

Это нужно для оптимального состава сборной.

"Если мы хотим думать о чемпионате мира, пришло время дать шанс игрокам, которые там еще не были». Мы думаем об этом и анализируем. Да, база есть, но... почему бы не подумать о каком-нибудь ребенке, который может внести свой вклад? Мы всегда помним, что матчи сложные, и если у этих ребят недостаточно матчей, мы можем дать им возможность. Потому что после этого наступает что-то серьезное, и нам предстоит соревноваться на чемпионате мира с ребятами, на которых мы должны быть в футболках, и знать, какой уровень они могут показать. Мы считаем, что сейчас подходящее время, и посмотрим, сможем ли мы это сделать до следующего вызова", - сказал Сакалони.

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Финальная часть Чемпионата Мира 2026 пройдёт в США с 11 июня по 19 июля.