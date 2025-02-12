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Алкоголь на Чемпионате мира-2034 года будет запрещен
Об этом заявил посол Саудовской Аравии в Великобритании
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Организаторы Чемпионата мира по футболу 2034 года, который состоится в Саудовской Аравии, запретят продажу алкогольных напитков на территории страны во время турнира. Об этом заявил посол страны в Великобритании.
"На данный момент мы не разрешаем алкоголь. Без него можно получить много удовольствия - это не обязательно, и если вы захотите выпить после отъезда, пожалуйста".
Отвечая на вопрос, означает ли это, что болельщики смогут пить, когда вернутся в свои отели, как это было на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, он добавил: "Нет, алкоголя не будет вообще. У каждого своя культура. Мы рады принимать людей в пределах нашей, но мы не хотим менять наши ценности".
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