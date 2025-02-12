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Чемпионат мира FIFA

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Алкоголь на Чемпионате мира-2034 года будет запрещен

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Об этом заявил посол Саудовской Аравии в Великобритании

Алкоголь на Чемпионате мира-2034 года будет запрещен

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Новина українською

Организаторы Чемпионата мира по футболу 2034 года, который состоится в Саудовской Аравии, запретят продажу алкогольных напитков на территории страны во время турнира. Об этом заявил посол страны в Великобритании.

"На данный момент мы не разрешаем алкоголь. Без него можно получить много удовольствия - это не обязательно, и если вы захотите выпить после отъезда, пожалуйста".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что болельщики смогут пить, когда вернутся в свои отели, как это было на Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, он добавил: "Нет, алкоголя не будет вообще. У каждого своя культура. Мы рады принимать людей в пределах нашей, но мы не хотим менять наши ценности".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Djon (Україна)
12.02.2025 в 18:23
Араби про культуру заговорили, не хочемо змінювати цінності. Тоді якого біса ви зі свома мечетями, хіджабами, джихадами та іншими суто арабськими приколясами лізете до Європи? Валить додому і там собі бережіть свої цінності.
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Комментарии 4
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Djon (Україна)
12.02.2025 в 18:23
Араби про культуру заговорили, не хочемо змінювати цінності. Тоді якого біса ви зі свома мечетями, хіджабами, джихадами та іншими суто арабськими приколясами лізете до Європи? Валить додому і там собі бережіть свої цінності.
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0
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Gudvin85 (Киев)
12.02.2025 в 18:08
Вот 6ля9ств0
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Gudvin85 (Киев)
12.02.2025 в 18:08
Ну хоть гашиш курить можно будет?
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Caballero (DC)
12.02.2025 в 17:59
Ото вибрали організатора. Дозвіл на секс для туристів теж мулли в мечеті даватимуть. Чорномазі насміхаються над білими.
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