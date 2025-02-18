Легенда без возраста: почему Роналду все еще в игре

5 февраля один из величайших игроков в истории футбола отметил свой 40-й день рождения. Роналду уверенно движется к отметке в 1000 голов и в текущем сезоне за "Аль-Наср" уже забил 16 голов в 19 матчах. А большинство партнеров по командам, с которыми португалец добывал трофеи, уже завершили свои карьеры. Но это все не про португальца.

Многие считали, что Криштиану "сдулся" и ему уже пора на пенсию. Все это происходило в сезоне 22/23, когда у португальца не пошла игра в "Манчестер Юнайтед". Но мы все помним его фразу при выходе из клуба: "В Манчестер Юнайтед надо менять все, по моему мнению. Тренер говорит, что команда не может бороться за титул Английской Премьер-лиги или Лигу чемпионов. В "Манчестер Юнайтед" нельзя такое говорить. Даже если ты знаешь, что сейчас нет такой возможности бороться за титул, то вслух это нельзя говорить. Надо стараться. МЮ остается одним из лучших клубов мира, но им нужна перестройка. Мне кажется, в клубе это понимают", – сказал тогда Роналду.

Физическая форма

Однажды Стэнли Мэтьюз сказал: "Физическая форма – это уверенность". Криштиану Роналду – яркий тому пример. Многих из нас еще не было на свете, когда Стэнли радовал болельщиков своим невероятным дриблингом и показывал, как себя нужно вести на поле. Ведь именно Мэтьюз провел более 700 игр и не получил ни одного удаления.

Сейчас Криштиану 40 лет, а он до сих пор выступает на профессиональном уровне и не забывает о сборной, с которой он мечтает выиграть Чемпионат мира. Уверенности Роналду не занимать, и при любой удобной возможности он подтверждает это не только на поле, но и в разного рода интервью: "Я умею все: хорошо играю головой, выполняю стандарты, бью левой, я быстрый, сильный, высоко прыгаю".

Роналду безусловно один из величайших игроков всех времен. И здесь хочется обратить внимание на его работу над собой. Именно неутомимый труд и упрямство на протяжении всей карьеры привели его туда, где он сейчас находится. Изнурительные тренировки, отказ от вредных соблазнов и постоянные восстановительные программы дали возможность португальцу радовать болельщиков по сегодняшний день.

Вспомните, что говорят о Роналду его бывшие одноклубники. Если они приезжали на базу раньше, чем надо – там уже был Криштиану, и он плавал в бассейне или же делал растяжку. А тот самый обед с Эвра? Француз играл с Роналду в "Манчестер Юнайтед" в период с 2006 по 2009 годы. В один из дней португалец пригласил его к себе домой под предлогом обеда. Вот что позже в интервью заявил Патрис: "Он пригласил меня на обед. Были только салаты и курица. В итоге мы просто тренировались. Он сказал мне, что пригласил на обед, а в итоге это была очередная тренировка. Я люблю Криштиану, но больше к нему домой не пойду. Он сумасшедший! Дам совет каждому: если Криштиану приглашает вас на обед к себе домой, просто отвечайте "нет", – сказал Эвра.

Уверенность в себе

Высокое мнение Роналду о себе всегда раздражало многих. Но Криштиану уже неоднократно доказывал свое превосходство не словом, а делом. Можно вспомнить противостояние "Ювентуса" и "Атлетико" в Лиге чемпионов 2018/19. Именно тогда в Мадриде Диего Симеоне смог получить преимущество благодаря своему фирменному стилю. Чего только не кричали и не показывали фанаты в адрес Роналду после игр. Португалец был немногословен и лишь показал, сколько раз он выиграл Лигу чемпионов. И уже в Турине Роналду снова продемонстрировал совершенство и уверенность в себе. Благодаря хет-трику португальца его команда прошла дальше, на что сам игрок заявил после победы: "Возможно, именно для этого "Ювентус" и заключил со мной контракт".

Еще в далеком 2003 году, когда Криштиану играл за "Спортинг", у него произошел спор с главным тренером. Тогда Фернанду Сантуш сказал Роналду, что у него слабая игра головой. Каждая критика в адрес португальца – это дополнительный стимул. Не прошло и нескольких дней, как уже на следующей тренировке он отрабатывал удары головой, когда его партнеры уже ушли по домам.

Профессионал

Когда Криштиану перешел в "Манчестер Юнайтед", в составе МЮ были футболисты, на которых все хотели равняться, в том числе и португалец. Он попал в действительно звездный состав. Тот же Райан Гиггз демонстрировал прекрасную форму и профессионализм на момент прихода Роналду. Нападающему понадобилось три сезона, чтобы освоиться в команде и выйти на достойный уровень игры с блестящей результативностью. И вот после сезона 08/09 мы уже видели, что сам Роналду стал примером для подражания. Он был ориентиром для других игроков, как должна выглядеть физическая форма футболиста.

Один из комментариев тех времен был от Гиггза. Райан был поражен формой и стремлением португальца: "В начале карьеры никто не мог представить, что он забьет столько голов". Он был талантливым игроком. Но он всегда был в тренажерном зале, он понимал, насколько великим может стать".

После перехода в "Реал" Карло Анчелотти также был впечатлен профессионализмом португальца и неоднократно отмечал их совместную работу. Одним из важнейших правил Роналду было всегда поддерживать себя в идеальной форме перед каждой игрой. Для футболиста не существовало никаких отговорок – он просто выполнял свою работу.

"Бывало, что мы возвращались с еврокубкового матча в три часа ночи, и все игроки сразу ехали домой, кроме одного – Криштиану", – рассказывал Анчелотти. "Он отправлялся на базу, чтобы принять ледовую ванну и ускорить восстановление".

Никогда не сомневайтесь в Криштиану

Когда "Ювентус" заплатил за 33-летнего Роналду 100 миллионов евро, это удивило многих. Конечно, у итальянцев было несколько причин подписать звездного игрока. Первой и, пожалуй, основной была Лига чемпионов, ведь все понимали, где бы ни находился Криштиану – он заберет этот трофей. Но, к сожалению, туринцы так и не достигли той цели, о которой так долго мечтали.

Кроме трофеев, с приходом такого игрока, как Роналду, клуб получает выгоду во всем. Рекламные контракты, посещаемость матчей возрастает до максимальных уровней, он притягивает за собой аудиторию в социальные сети клуба. Также продажа футболок может с легкостью покрыть такую мелочь, как цена трансфера. Но главное, что мы увидели – это все тот же уровень игры. Без сомнения, все те, кто сомневался в Роналду, пожалели об этом. Криштиану забил 101 гол в 134 матчах.

Также присутствие такого уровня игрока в команде – это невероятная мотивация и опыт для молодых футболистов. Многие отмечали его трудолюбие и постоянное совершенствование. Как сказал всем известный Дуглас Коста: "Ты часто видишь Роналду без футболки, и его физическая форма впечатляет. Это мотивирует всех, и каждый хочет иметь такое тело, как у него."

Пример для многих

Роналду также влиял на футболистов, которые не играли с ним в командах. На протяжении всей своей карьеры португалец мотивировал не одно поколение, и вот один из ярких примеров – это звездный нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Норвежец заявил, что именно Криштиану Роналду вдохновил его на карьеру футболиста. И это при условии, что отец форварда также был профессиональным игроком.

"Он – огромная мотивация для всех нас. Посмотрите на него: этот человек – машина!" – сказал норвежец в одном из своих интервью.

Несмотря на возраст, Криштиану продолжает положительно влиять на умы молодежи и сегодня. Многие его партнеры по клубам отмечали, что не сомневались в его возможностях играть после 40 лет. Каждый день он ставит себе новые цели и не обращает внимание на критику со стороны своих бывших одноклубников. Как оказалось, Карим Бензема заявил: "Я хочу кое-что сказать: я не похож на Роналду, который думает только о том, чтобы забивать голы. Для меня важнее всего победить на футбольном поле. Если я смогу забить больше голов за свою команду, чем он, то буду счастлив. Мне нравится футбол, нравится забивать голы, делать голевые передачи, помогать своей команде. Потому что клуб для меня важнее всего. Поэтому я счастлив".

Без сомнения, Роналду одержим рекордами, которые он продолжает ставить и сегодня. Но главные задачи еще впереди. Метка в 1000 голов без сомнения одна из них, и в этом нет ничего плохого. Когда Криштиану забивает – он приносит пользу команде, и они побеждают.

Все еще заряжен

Все чаще можно слышать от скептиков, что Криштиану не нужен сборной Португалии. Без сомнения, он не имеет прежних кондиций и на мировом уровне будет не таким результативным, как в Саудовской Аравии. Но зачем далеко идти? Посмотрим, как Роналду провел последние матчи за сборную. На стадии квалификации он был вторым бомбардиром после Лукаку (10 голов). А в Лиге наций УЕФА португальцы находятся на первом месте, где и сам Криштиану в таблице бомбардиров. Возраст не является проблемой, а игра за сборную всегда была важна для нападающего.

Он сам еще не считает себя списанным, и это главный фактор накануне Чемпионата мира. Для него физическая форма напрямую связана с уверенностью. И если есть кто-то, кто в 41 год выйдет на поле в лучшей форме, чем кто-либо в истории футбола, то это Криштиану Роналду. И он будет верить, что способен доказать, что он лучший.

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