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Инфантино рассказал о решении провести Чемпионат Мира 2034 в Саудовской Аравии
Позитивный шаг
Фото: gianni_infantino
Глава FIFA Джанни Инфантино, рассказал о решении провести Чемпионат Мира 2034 в Саудовской Аравии
По словам чиновника, это позитивный шаг для футбола.
"Было принято решение конгресса ФИФА, объединяющее весь мир. Я думаю, что это был очень позитивный шаг для футбола, который через восемь лет охватит весь мир и станет доступен всем, — сказал он. — Футбол — это игра для всех. Все любят футбол. Это спорт номер один в мире. Мы должны собрать всех за стол", - заявил Инфантино.
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Напомним, что Чемпионат Мира 2026 года пройдёт в США, мундиаль 2030 года пройдёт в Испании, Португалии и Марокко. Но матчи-открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
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