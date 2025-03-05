Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино у себя в соцсетях заявил о кардинальном изменении в проведении финала чемпионата мира 2026 года, который состоится в США.

"Я могу подтвердить, что впервые в истории во время перерыва в финальном матче чемпионата мира по футболу на "Мэт-Лайф Стэдиум" в Нью-Йорке состоится "халф-тайм шоу". Это будет исторический момент для этого турнира, ведь такое грандиозное шоу подходит крупнейшему спортивному событию в мире".

"Мы также обсуждали возможность того, чтобы превратить площадь Таймс-Сквер в последние дни чемпионата мира на большую фан-зону для просмотра матча за бронзовые медали и финала", — добавил Инфантино.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11-го июня по 19-е июля 2026 года. Хозяевами турнира впервые стали одновременно три страны: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.