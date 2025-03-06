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ФИФА хочет расширить количество участников Чемпионата Мира 2030

Чемпионат мира FIFA

Но это на один раз

ФИФА хочет расширить количество участников Чемпионата Мира 2030

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ФИФА хочет расширить количество участников Чемпионата Мира 2030.

По информации The New York Times, FIFA рассматривает возможность увеличения участников до 64-х сборных. Это разовая акция в честь столетнего юбилея Чемпионата Мира.

Четыре человека, задействованных в обсуждениях, рассказали, что это предложение поступило в конце встречи, когда обсуждались "различные вопросы".

По словам источника, ФИФА, скорее всего, будет руководствоваться финансовыми и политическими выгодами в той же степени, что и спортивными.

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Это не первое увеличение количества команд. Инфантино уже расширил количество участников Чемпионата Мира с 32 до 48 сборных в 2026 году.

Напомним, что Чемпионат Мира 2026 пройдёт в США, но также включит матчи в Мексике и Канаде.

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Источник:
The New York Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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