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Два дебютанта и несколько возвращений. Названа заявка сборной Англии на первый сбор при Тухеле
Список из 26 футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Англии опубликовала заявку на первый сбор под руководством Томаса Тухеля.
Впервые вызов в национальную команду получили 17-летний латераль "Арсенала" Майлз Льюис-Скелли и 32-летний защитник "Ньюкасла" Ден Берн. Также вернутся в стан "трех львов" Джордан Хендерсон, Маркус Рэшфорд и Кайл Уокер.
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Заявка сборной Англии:
- Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Саутгемптон"), Джеймс Траффорд ("Бернли").
- Защитники: Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба — "Ньюкасл"), Леви Колвилл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал"), Джарелл Куанса ("Ливерпуль"), Кайл Уокер ("Милан").
- Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Джордан Хендерсон ("Аякс"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал"), Морган Роджерс ("Астон Вилла").
- Нападающие: Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Гарри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Астон Вилла"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").
В рамках отборочного этапа на чемпионат мира-2026 Англия встретится 21 марта с Албанией, 24-го - с Латвией.
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