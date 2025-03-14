Чемпионат мира FIFA
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Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии. Известна причина
Все из-за травм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии объявила об изменениях в составе на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года против Колумбии и Аргентины.
Из-за травм из команды выбыли Данило из "Фламенгу", Эдерсон из "Манчестер Сити" и Неймар из "Сантоса".
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Тренерский штаб вызвал на замену Сандро из "Фламенгу", Эндрика из мадридского "Реала" и Лукаса Перри из "Лиона".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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