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Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии. Известна причина

Чемпионат мира FIFA
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Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Бразилии объявила об изменениях в составе на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года против Колумбии и Аргентины.

Из-за травм из команды выбыли Данило из "Фламенгу", Эдерсон из "Манчестер Сити" и Неймар из "Сантоса".

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Тренерский штаб вызвал на замену Сандро из "Фламенгу", Эндрика из мадридского "Реала" и Лукаса Перри из "Лиона".

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Данило Неймар Эдерсон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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