Без Месси: Аргентина объявила состав игроков на отборочные матчи ЧМ-2026

Сборная Аргентины объявила окончательный состав игроков на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Уругвая и Бразилии.

В списке из 26 футболистов отсутствует капитан команды Лионель Месси.

По сообщениям Marca, 37-летний вингер "Интер Майами" не сможет принять участие в матчах из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Заявка сборной Аргентины:

???? This is the final squad list called up by Lionel Scaloni for the upcoming matches against Uruguay and Brazil in the 2026 World Cup Qualifiers! ???? pic.twitter.com/j34xzALRDY