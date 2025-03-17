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Без Месси: Аргентина объявила состав игроков на отборочные матчи ЧМ-2026

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26 футболистов

Без Месси: Аргентина объявила состав игроков на отборочные матчи ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины объявила окончательный состав игроков на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Уругвая и Бразилии.

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В списке из 26 футболистов отсутствует капитан команды Лионель Месси.

По сообщениям Marca, 37-летний вингер "Интер Майами" не сможет принять участие в матчах из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Заявка сборной Аргентины:

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