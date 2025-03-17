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Без Месси: Аргентина объявила состав игроков на отборочные матчи ЧМ-2026
26 футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины объявила окончательный состав игроков на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против Уругвая и Бразилии.
В списке из 26 футболистов отсутствует капитан команды Лионель Месси.
По сообщениям Marca, 37-летний вингер "Интер Майами" не сможет принять участие в матчах из-за травмы приводящей мышцы бедра.
Заявка сборной Аргентины:
???? This is the final squad list called up by Lionel Scaloni for the upcoming matches against Uruguay and Brazil in the 2026 World Cup Qualifiers! ???? pic.twitter.com/j34xzALRDY— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) March 17, 2025
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