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Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи
Лидер национальной команды пропустит сверхважные поединки
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи.
Мне очень обидно, ведь я должен пропустить очень важные матчи против сборных Уругвая и Бразилии. Я хотел сыграть, но эта травма означает, что мне нужен отдых, поэтому я не смогу быть вместе с командой. Я буду болеть за вас, как и любой другой фанат. Вперед, Аргентино, — написал Месси в Инстаграм.
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Напомним, что сборная Аргентины проведет матчи в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая и Бразилии 22-го и 26-го марта соответственно. Ранее была опубликована заявка "альбиселесте" на эти поединки.
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