Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи.

Мне очень обидно, ведь я должен пропустить очень важные матчи против сборных Уругвая и Бразилии. Я хотел сыграть, но эта травма означает, что мне нужен отдых, поэтому я не смогу быть вместе с командой. Я буду болеть за вас, как и любой другой фанат. Вперед, Аргентино, — написал Месси в Инстаграм.

Ранее сообщалось о том, что 37-летний футболист получил травму приводящей мышцы бедра.

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Напомним, что сборная Аргентины проведет матчи в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая и Бразилии 22-го и 26-го марта соответственно. Ранее была опубликована заявка "альбиселесте" на эти поединки.