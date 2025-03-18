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Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи

Чемпионат мира FIFA

Лидер национальной команды пропустит сверхважные поединки

Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Интера Майами" Лионель Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи.

Мне очень обидно, ведь я должен пропустить очень важные матчи против сборных Уругвая и Бразилии. Я хотел сыграть, но эта травма означает, что мне нужен отдых, поэтому я не смогу быть вместе с командой. Я буду болеть за вас, как и любой другой фанат. Вперед, Аргентино, — написал Месси в Инстаграм.

Месси прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Аргентины на ближайшие матчи - изображение 1

Ранее сообщалось о том, что 37-летний футболист получил травму приводящей мышцы бедра.
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Напомним, что сборная Аргентины проведет матчи в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года против Уругвая и Бразилии 22-го и 26-го марта соответственно. Ранее была опубликована заявка "альбиселесте" на эти поединки.

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Лионель Месси Национальная сборная Аргентины
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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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