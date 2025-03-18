Маурисио Почеттино: Давление на сборную США на Чемпионате Мира 2026 растёт

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино рассказал, что давление на сборную на Чемпионате Мира 2026 растёт.

Аргентинский специалист чувствует давление из-за президента США Дональда Трампа. Во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп спросил: "Может ли Америка выиграть Чемпионат Мира?", на что Инфантино ответил "Может".

Почеттино расстроился этим.

"Но я был разочарован этим ответом. Он должен был сказать: "Вам нужно спросить вашего великого тренера, Почеттино! Потому что он точно может дать более объективную оценку". Кстати, я думаю, что давление будет, потому что мы принимаем гостей. И потом, это страна, где менталитет нацелен на победу. Знаете, в спорте, во всем, чем занимаются американцы, они хотят побеждать. Это культура. Это часть культуры. Конечно, это будет давление. Но желанное. Это значит, что мы будем чувствовать адреналин, который нам нужен", - сказал Почеттино.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что США примут Чемпионат Мира 2026, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Также мундиаль пройдёт в Мексике и Канаде.