Полузащитник "Челси" Коул Палмер не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Англии из-за травмы, которую получил во время тренировки на прошлой неделе.

Игрок останется в клубе для дальнейшего обследования и лечения. Когда хавбек вернется на поле, пока неизвестно.

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Добавим, что в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира-2026 Англия встретится 21 марта с Албанией, 24-го - с Латвией.