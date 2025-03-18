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Палмер не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Англии
Плохие новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Коул Палмер не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Англии из-за травмы, которую получил во время тренировки на прошлой неделе.
Игрок останется в клубе для дальнейшего обследования и лечения. Когда хавбек вернется на поле, пока неизвестно.
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Добавим, что в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира-2026 Англия встретится 21 марта с Албанией, 24-го - с Латвией.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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